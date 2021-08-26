Почему нельзя заменять учебники планшетом

Одна из самых насущных проблем всех школьников — сколиоз, вызванный тяжелым рюкзаком с учебниками. Родители ежегодно выступают с предложением перенести учебники в электронный формат, но школы не торопятся идти им навстречу.

Чем вызвана такая боязнь инноваций?

Кажется, нет ничего проще — загрузить всю программу до одиннадцатого класса в планшет, бросить его в сумку, и нести с собой всего лишь семьсот грамм, вместо обычных двух-трех килограммов.

Отказ от цифровизации обучения — проблема куда более глобальная, чем кажется со стороны. И дело тут вовсе не в разном уровне достатка — в конце концов, можно было бы разрешить некоторым ученикам носить с собой планшет, а другим, менее обеспеченным, продолжать пользоваться учебниками. Но оказывается, куда больше повезет в таком случае тем, кто останется с бумажными экземплярами.

Секрет в особенностях работы человеческого мозга. Никто не ожидал, что наш мозг будет воспринимать гаджеты как… продолжение себя. Наверное, логика в этом есть — система работы компьютера, ноутбука, планшета, смартфона скопирована с принципа работы мозга. Но чего уж точно не могли предположить разработчики — так это того, что мозг откажется запоминать информацию, содержащуюся на носителе.

Отдельно от нас он принимает решение обратиться к этому своему “отделу” в том случае, если возникнет необходимость. То же самое происходит, когда мы что-то запоминаем — закодированная информация сохраняется в нашей голове, и в ответственный момент сигнал идет по нервным волокнам, как электричество по проводам, вызывая нужный нам фрагмент.

Книги и справочники мало похожи на отделы нашего мозга, поэтому он прилежно переносит информацию из них в свои запасники. А вот смартфон воспринимает как новый отдел — как будто бы мы расширили количество своей памяти на пару гигабайт. И вся прочитанная информация остается там — а когда дело доходит до контрольной, мозг прекрасно помнит, какой запрос нужно вбить в поисковик, чтобы найти формулу. Но совершенно не помнит принцип решения задачи!

Еще один объективный плюс учебников — наша привычка запоминать информацию в связке с движениями, запахами и звуками. Мы не обращаем внимания на то, как скрипит учебник, чем пахнет его бумага, какие на ощупь страницы — но это запоминает мозг. Прочитанная информация прочно скрепляется с этими воспоминаниями, и благодаря этим “анкорам” мы учим стихи и зубрим таблицу умножения. А при чтении учебника с экрана планшета физика ничем не отличается ни по звуку, ни по запаху от географии — и все данные смешиваются в единый “белый шум”.