В пятницу петербуржцев ждет безрадостная погода

В пятницу петербуржцев ждет безрадостная погода
В Петербурге 27 августа облачно. Фото: pixabay.com

Жители Петербурга изо дня в день вынуждены встречаться с безрадостной погодой. 27 августа не станет исключением. В городе по-прежнему облачно и с прояснениями.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что ночью осадки маловероятны, а вот днем отнюдь. Местами прольется небольшой дождь.

Сильные порывы ветра не обещают. Он должен быть восточным и умеренным.

В темное время суток температура воздуха составит +11…+13 градусов. Однако днем будет гораздо теплее, термометры покажут +17…+19 градусов.

Атмосферное давление ночью немного повысится, а вот днем мало изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг, 26 августа, в Петербурге ожидается прохладная погода. На это повлияет передняя часть атлантического циклона, центр которого выйдет в южную часть акватории Балтийского моря. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди, а температурный фон пока останется ниже нормы.

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В пятницу петербуржцев ждет безрадостная погода