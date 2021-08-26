В США коронавирусом заражены почти 40 млн человек

В США коронавирусом заражены почти 40 млн человек
В мире заражены коронавирусом уже более 214 млн человек. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 214 млн 840 тыс. 608 человек.

По данным SCMP на четверг, 26 августа, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 478 тыс. 371 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 39 млн 157 тыс. 249 человека, на втором месте Индия — 32 млн 558 тыс. 530, затем идет Бразилия 20 млн 645 тыс. 537 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 824 тыс. 540 человек, умер 179 тыс. 243 пациента.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что непривитые от ковида почти в 30 раз чаще попадают в больницу.

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