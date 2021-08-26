«Почта России» прокомментировала поведение сотрудницы на Бухарестской

«Почта России» организовала внутреннее расследование после инцидента в петербургском отделении на Бухарестской улице. Сотрудница швырнула в девушку посылку, а также нецензурно выражалась в сторону клиентки.

Как сообщают РИА Новости 26 августа, ссылаясь на пресс-службу «Почты России», героиня ролика, который распространяется в социальных сетях, отстранена от работы.

«Поведение нашей сотрудницы в этом видео недопустимо, какими бы ни были причины конфликта. Мы уже начали внутреннее расследование, чтобы разобраться во всех деталях. Временно обязанности этой сотрудницы по работе с клиентами будет исполнять другой специалист, до конца внутреннего расследования инцидента», — объясняет «Почта России» .

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что девушка сняла на видео сотрудницу «Почты России», которая по непонятным причинам начала вести себя неадекватно. Женщина буквально вышла из себя. Кроме того, она пожелала клиентке смерти и ударила ее.