«Почта России» прокомментировала поведение сотрудницы на Бухарестской

&#171;Почта России&#187; прокомментировала поведение сотрудницы на Бухарестской
На время расследования сотрудница отстранена от работы. Фото: Pixabay

«Почта России» организовала внутреннее расследование после инцидента в петербургском отделении на Бухарестской улице. Сотрудница швырнула в девушку посылку, а также нецензурно выражалась в сторону клиентки.

Как сообщают РИА Новости 26 августа, ссылаясь на пресс-службу «Почты России», героиня ролика, который распространяется в социальных сетях, отстранена от работы.

«Поведение нашей сотрудницы в этом видео недопустимо, какими бы ни были причины конфликта. Мы уже начали внутреннее расследование, чтобы разобраться во всех деталях. Временно обязанности этой сотрудницы по работе с клиентами будет исполнять другой специалист, до конца внутреннего расследования инцидента», — объясняет «Почта России» .

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что девушка сняла на видео сотрудницу «Почты России», которая по непонятным причинам начала вести себя неадекватно. Женщина буквально вышла из себя. Кроме того, она пожелала клиентке смерти и ударила ее.

новости СПб почта россии происшествие


 

Новости партнеров
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«По всем стандартам»: гендир клиники, где во время ...
Минтруд скорректирует правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет
Создателей фильма «Цой» хотят наказать за нарушение авторских прав
На скоростной трассе М-11 опрокинулась фура
В российских вузах объявили дополнительный набор абитуриентов
«Почта России» прокомментировала поведение сотрудницы на Бухарестской
Суд оштрафовал WhatsApp на 4 млн рублей
Единый диспетчерский центр метрополитена Петербурга введут в эксплуатацию в ...