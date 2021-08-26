Врач: количество антител после прививки зависит от иммунитета

Врач: количество антител после прививки зависит от иммунитета
Врач порекомендовала жителям России вспомнить о правилах здорового образа жизни в период пандемии ковида. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Число выработанных антител после прививки зависит от уровня иммунитета человека — чем он выше, тем больше будет защита у вакцинированного. Об этом заявила врач-инфекционист Светлана Малиновская.

Так, она отметила, что нельзя надеяться на антитела, если человек не заботится о своем иммунитете. Малиновская пояснила, что при попадании вируса в организм будет происходить отпор в виде иммунного ответа. Однако если иммунитет работает постоянно в других направлениях, таких как распитие алкоголя, вредное питание, нарушение сна или неактивный образ жизни, то и число антител выработается меньше. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач порекомендовала жителям России вспомнить о правилах здорового образа жизни в период пандемии ковида. Она уверена, это поможет организму укрепить иммунитет и лучше перенести болезнь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Российской Федерации количество скончавшихся за 24 часа от новой коронавирусной инфекции достигло рекордной отметки в 820 человек. Такая цифра становится антирекордом с начала пандемии.

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