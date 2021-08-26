«Было так мерзко»: экс-солистка «Тату» заявила об изнасиловании в 11 лет

Экс-солистка музыкальной группы популярной в нулевых Лена Катина, как ее часто называют рыженькая из «Тату» рассказала об изнасиловании в 11 лет.

Девушка призналась в шоу «Секрет на миллион», что некий мужчина изнасиловал ее, когда она была совсем еще ребенком.

«До сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слёз, потому что это проработано с психологом. Я очень долго над этим работала. Готова об этом говорить, потому что это может помочь другим подросткам с этим справляться», — объяснила Лена Катина.

Однако сегодня, случившееся в детстве, никак не омрачает жизнь Катиной. Бывшая солистка «Тату» в 2013 году вышла замуж за музыканта Кузмановича. Через два года у пары родился мальчик. Но брак распался в 2019 году. В настоящий момент Катина встречается с мужчиной, однако знакомить с сыном не спешит, потому как хочет, чтобы ребенок «проработал боль после развода».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки 56 лет назад.