Сенатор Перминов рассказал об областных наукоградах на Форуме городов научного потенциала

Сенатор Перминов рассказал об областных наукоградах на Форуме городов научного потенциала
Гатчиной и Сосновым Бором, как экосистемами умных городов, интересуются зарубежные коллеги. Фото: Совет Федерации РФ

Сенатор Совета Федерации от Ленинградской области Сергей Перминов участвовал в сессии подведения итогов V Форума городов высокого научного и технологического потенциала, который проходил в столице.

На сессии обсудили, что российские наукограды должны конкурировать с лучшими городами мира. Для этого этого стоит привлекать организации, которые являются лидерами отраслей. Об этом сообщает «Лен ТВ 24».

Сергей Перминов отметил, что в некоторых населенных пунктах Ленинградской области активно формируются экосистемы «умного города». Именно это делает регион привлекательнее для труда и отдыха.

Он обратил внимание на то, что на территории Ленобласти исторически находятся большие научные институты, и комплексы предприятий. Гатчиной и Сосновым Бором, как экосистемами умных городов, интересуются зарубежные коллеги. Цель области в том, чтобы эта среда наукоградов привлекала для труда и отдыха всех россиян.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из баров Гатчины ночные посиделки закончились огнестрельными.

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