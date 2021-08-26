В Таиланде питон целиком проглотил теленка и лопнул

В Таиланде питон целиком проглотил теленка и лопнул
Тела питона и теленка сожгли и захоронили. Фото: unsplash

В таиландской провинции Пхитсанулок тигровый питон полностью проглотил теленка, однако его желудок не смог переварить животное и лопнул.

Как сообщает Daily Star, владелец теленка, который пропал за несколько дней до этого, отправился на его поиски. Спустя некоторое время фермер нашел свое животное, однако тот уже был мертв. Мужчина наткнулся на окровавленные останки теленка и четырехметрового питона, растянувшегося в высокой траве. Желудок огромной змеи лопнул из-за размера добычи.

Местные власти рассказывают, что питон, по всей видимости, был очень голоден. Он увидел детеныша коровы, задушил его, а после проглотил сразу всю тушу.

После того, как теленок был проглочен, его тело начало распухать и желудок питона раздулся еще больше. В результате он лопнул. Рептилии было около восьми лет. Мертвых животных сожгли и захоронили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что напавшего на туристов медведя в Красноярском крае застрелили.

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