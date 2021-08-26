В Словакии четверо умерли после вакцинации от COVID-19

В Словакии четыре человека умерли после прививки. Фото: Pixabay

В Словакии четыре человека умерли после прививки. Фото: Pixabay

В Словакии зафиксировали четыре смертельных исхода, связанных с вакцинацией от коронавирусной инфекции.

Как сообщает Словацкое радио, с конца декабря прошлого года в Словакии зарегистрировали 8,2 тысячи негативных последствий у привитых от коронавируса после вакцинации. У 890 человек последствия носят серьезный характер. Двое жителей республики умерли после прививки AstraZeneca, один умер после вакцинации препаратом Moderna, еще один — Pfizer.

На сегодняшний день в Словакии полностью вакцинировано 2,140 млн граждан из пяти миллионов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Греции умер полностью вакцинированный пациент. Речь идет про 77-летнего мужчину. Его госпитализировали в отделение интенсивной терапии больницы острова Закинтос ночью в воскресенье. С 10 августа он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, недавно мужчина все-таки умер.