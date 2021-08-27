Пешехода-нарушителя дважды сбили иномарки на Свердловской набережной

В Петербурге мужчину сбили два раза. Он не выжил. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге мужчину сбили два раза. Он не выжил. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Красногвардейском районе Петербурга под колесами иномарок погиб пешеход. По предварительным данным, он переходил дорогу на «красный» сигнал светофора.

Смертельная авария произошла в четверг, 26 августа, в час ночи у дома №64 по Свердловской набережной. 21-летний петербуржец, неработающий, ехал на своем автомобиле BMW 316. В зоне регулируемого пешеходного перехода иномарка сбила пешехода. Предположительно, пешеход шел на запрещающий сигнал светофора.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате удара мужчину отбросило на полосу попутного движения, где на него наехал кроссовер Renault Duster. За рулем автомобиля находился 43-летний мужчина.

Травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался на месте происшествия. Личность его еще не установлена: на вид погибшему 25 лет, был одет в черные шорты, синюю джинсовую куртку, без обуви.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что оба водителя, под колесами которых оказался гражданин, оказались трезвыми.