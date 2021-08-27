Пешехода-нарушителя дважды сбили иномарки на Свердловской набережной

Пешехода-нарушителя дважды сбили иномарки на Свердловской набережной
В Петербурге мужчину сбили два раза. Он не выжил. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Красногвардейском районе Петербурга под колесами иномарок погиб пешеход. По предварительным данным, он переходил дорогу на «красный» сигнал светофора.

Смертельная авария произошла в четверг, 26 августа, в час ночи у дома №64 по Свердловской набережной. 21-летний петербуржец, неработающий, ехал на своем автомобиле BMW 316. В зоне регулируемого пешеходного перехода иномарка сбила пешехода. Предположительно, пешеход шел на запрещающий сигнал светофора.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате удара мужчину отбросило на полосу попутного движения, где на него наехал кроссовер Renault Duster. За рулем автомобиля находился 43-летний мужчина.

Травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался на месте происшествия. Личность его еще не установлена: на вид погибшему 25 лет, был одет в черные шорты, синюю джинсовую куртку, без обуви.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что оба водителя, под колесами которых оказался гражданин, оказались трезвыми.

наезд на пешехода новости СПб смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Хотела только нос поправить. Почему девушка умерла во время пластики
Петербуржцев предупредили о дорожных ограничениях до середины ноября
Лингвисты из Петербурга составили коронавирусный словарь
В Ленобласти мужчина избил годовалую падчерицу
Пешехода-нарушителя дважды сбили иномарки на Свердловской набережной
В результате ДТП в Колпино пострадали дети
Молодого угонщика каршеринга задержали на Маршала Казакова
В Выборгском районе собаку заперли в ванной и обокрали квартиру