В результате ДТП в Колпино пострадали дети

В результате ДТП в Колпино пострадали дети
В результате происшествия пострадали две школьницы. Фото: Pixabay

В Колпинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали дети.

Дорожный инцидент случился 26 августа.

По предварительной информации, мужчина 1971 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил переходивших проезжую часть школьниц.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в результате ДТП пострадали две девочки. Одну из них увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами туловища, в состоянии средней тяжести. Другая пострадавшая после оказания медицинской помощи, с ушибом мягких тканей тела, отказалась от госпитализации, в удовлетворительном состоянии, отпущена домой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием грузовика и микроавтобуса. Последнюю машину разорвало в клочья.

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