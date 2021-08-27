Хотела только нос поправить. Почему девушка умерла во время пластики

В четверг, 26 августа, в одной из клиник в центре Петербурга во время пластической операции скончалась 31-летняя москвичка. Она приехала в культурную столицу, чтобы исправить форму носа, но рядовая операция обернулась трагедией и уголовным делом. Что же могло привести к смерти девушки?

В точной причине происшествия предстоит разобраться следователям, но по предварительным данным, причиной гибели могла стать нестандартная реакция организма на анестезию. Косметолог Стэлла Арагонская рассказала «Невским Новостям», что у девушки, возможно, произошло ухудшение работы сердца при введении обезболивающего.

На такой случай клиники должны быть оборудованы всем необходимым для оказания экстренной помощи — но, к сожалению, даже своевременные действия не всегда могут спасти пациента, отмечает специалист.

Рассуждать о том, кто виноват в смерти москвички, пока рано. Клиника, в которой проходила операция, имела лицензию на работу, а в договоре, как правило, есть пунктах о рисках, включающих смерть. Если девушка не подписывала такой документ — это нарушение, тогда медучреждение понесет уголовную ответственность, в противном случае, врачи, скорее всего, окажутся непричастными к произошедшему.

Генеральный директор клиники Александр Ефремов заявил, что операция проводилась «по всем стандартам». Он подчеркнул, что если бы в учреждении работали с нарушениями, трагедий было бы гораздо больше. Сотрудники клиники сделали все возможное для спасения жизни пациентки, уверен Ефремов. Также известно, что предоперационное обследование не выявило никаких отклонений.

Напомним, что у жительницы столицы остались супруг и маленький сын. Муж уже приехал в Петербург для выяснения обстоятельств. Как проходила операция стоимостью 400 тысяч рублей, выяснят следователи и криминалисты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).