Иномарка пробила забор в ДТП на Новочеркасском проспекте

Дорожный инцидент случился у дома № 57 на Новочеркасском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился у дома № 57 на Новочеркасском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 27 августа, в Красногвардейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие.

Дорожный инцидент случился у дома № 57 на Новочеркасском проспекте. Проезжую часть не могли поделить два легковых автомобиля. Одну машину развернуло и отбросило прямо в ограждение.

«На Новочеркасском пр. 57/1 Шкодой пробит забор, другую машину уже увозят», -рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием грузовика и микроавтобуса. Последнюю машину разорвало в клочья.