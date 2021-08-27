Иномарка пробила забор в ДТП на Новочеркасском проспекте

Иномарка пробила забор в ДТП на Новочеркасском проспекте
Дорожный инцидент случился у дома № 57 на Новочеркасском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 27 августа, в Красногвардейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие.

Дорожный инцидент случился у дома № 57 на Новочеркасском проспекте. Проезжую часть не могли поделить два легковых автомобиля. Одну машину развернуло и отбросило прямо в ограждение.

«На Новочеркасском пр. 57/1 Шкодой пробит забор, другую машину уже увозят», -рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием грузовика и микроавтобуса. Последнюю машину разорвало в клочья.

авария дтп красногвардейский район происшествия


 

Новости партнеров
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Лошади-беспризорники перекрыли шоссе в Ленинградской области
Лошади-беспризорники перекрыли шоссе в Ленинградской области
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минобрнауки может ужесточить требования к проведению олимпиад школьников
Абрамченко поддержала инициативу Шойгу о строительстве городов в Сибири
Массовое ДТП собрало крупную пробку на перекрестке Пискаревского и Маршала ...
Иномарка пробила забор в ДТП на Новочеркасском проспекте
В Музее стритарта представили огромный куб, составленный из книг
Есть ли польза от маски для сна
Диарея и разрывы легких. Что нам готовят новые штаммы коронавируса
В Ленобласти еще 205 человек заболели коронавирусом