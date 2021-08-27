Пьяный петербуржец с пивом испортил поездку в такси

Пьяный петербуржец с пивом испортил поездку в такси
Когда такси уже выполняло заказ, один из мужчин достал бутылку с пивом и ее распивать. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте". 

Жители Петербурга и не только часто жалуются на то, что машины такси не соответствуют заявленной категории, но бывает, что и пассажиры попадаются «не сахар». Так водитель бизнес-такси оказался в неприятной ситуации.

Накануне он забрал из ресторана в Центральном районе Северной столицы компанию друзей, однако в итоге ему пришлось завершить поездку раньше времени и отправиться в химчистку. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Заказ таксист получил около полуночи. На улице Восстания,12 он посадил в машину троих молодых человек и должен был развести их по трем адресам. Когда такси уже выполняло заказ, один из мужчин достал бутылку с пивом и ее распивать.

Водитель такси попросил прекратить употреблять алкоголь во время поездки. На что пьяный мужчина рассердился и послал таксиста. Пассажир заявил, что ему все равно. На этом поездку пришлось остановить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уроженка Выборга покусала водителя такси, пытавшегося ее изнасиловать.

алкоголь культура новости СПб такси Центральный район


 

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