Чиновники, полиция и ФНС остались недовольны итогами ночного рейда в центре Петербурга

Минувшей ночью сотрудники администрации Центрального района Петербурга совместно с полицейскими и представителями Федеральной налоговой службы (ФНС) проверили деятельность баров, кафе и ресторанов в центре города.

Как сообщили в телеграм-канале пресс-службы районной администрации, проверку инициировали после многочисленных обращений и жалоб со стороны местных жителей. Сначала власти нагрянули в заведения на Думской улице. Оказалось, что у бара Soul Kitchen нет QR-кода, разрешающего работу, а сотрудники игнорируют средства индивидуальной защиты, как и в баре Duma. Кроме того, в обеих точках общепита не используются контрольно-кассовые аппараты.

Нарушения выявили в кальянной «Кофилина» на Итальянской улице, 12. Заведение реализовывало кальяны и работало без QR-кода. Персонал также не носил маски и перчатки. QR-кодом не озаботился также бар Branch Garage на улице Печатника Григорьева, к тому же в нем продавали алкоголь без лицензии.

Всего петербуржцы пожаловались на семь заведений — их и проверили, за исключением бара в доме №21 по Боровой улице, который оказался закрыт во время проверки. Теперь нарушителей привлекут к административной ответственности, отмечают в пресс-службе.