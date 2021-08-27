Смертность больных COVID-19 обновила месячный рекорд

Количество скончавшихся жителей России, которым был поставлен диагноз COVID-19, в первый раз стало больше, чем 50 тысяч человек за месяц.

Об этом стало известно из данных Росстата за июль.

Такой показатель даже больше, чем декабрьский максимум, который зафиксировали во время второй волны пандемии.

Смертность среди россиян, подхвативших ковид, в июле текущего года возросла до 50 421 человек. Об этом также сообщает Росстат. Такая цифра является максимальной. Прошлый антирекорд был поставлен в декабре прошлого года. Тогда умерли 45 331 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что осенью может начаться новая пандемия. В ВОЗ призвали страны готовиться к различным сложностям. Эпидемиологическая обстановка в мире стабилизовалась, но заболеваемость и смертность все равно остаются на высоком уровне.