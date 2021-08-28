В Петербурге коронавирус подхватили еще 1 406 человек

В Петербурге коронавирус подхватили еще 1 406 человек
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки COVID-19 заболели 1 406 человек.

Об этом в субботу, 28 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Петербург оказался на второй строчке рейтинга среди регионов РФ по суточному показателю заболеваемости коронавирусом.

Лидером антирейтинга стала Москва — 1 498 случаев. На третьем месте Московская область — 849 зараженных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эпидемиологическая ситуация в городе становится лучше от недели к неделе. Это дает возможность переводить городские стационары в допандемийный режим работы. Коэффициент распространения инфекции все также держится ниже единицы.

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