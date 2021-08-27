Больницы Петербурга возобновляют допандемийный режим работы

Больницы Петербурга возобновляют допандемийный режим работы
Сегодня помощь коронавирусным больным оказывают 12 городских и пять федеральных стационаров. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Эпидемиологическая ситуация в городе становится лучше от недели к неделе. Это дает возможность переводить городские стационары в допандемийный режим работы.

За последнюю неделю количество новых случаев заражения короновирусом стало меньше на 22%. Коэффициент распространения инфекции все также держится ниже единицы.

Такие цифры, по мнению градоначальника Петербурга Александра Беглова, позволяют приступить к восстановлению объемов плановой медпомощи.

«Мы можем вернуть часть городских больниц, задействованных для лечения больных ковидом, к плановому режиму работы»,— сказал глава города в конце заседания Оперативного штаба по распространению коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центр Алмазова с сентября начнёт прием плановых пациентов в Петербурге.

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