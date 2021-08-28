От коронавируса скончались 36 петербуржцев за сутки

От коронавируса скончались 36 петербуржцев за сутки
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 36 случаев.

Об этом стало известно в субботу, 28 августа. С начала пандемии коронавирус унес жизни 20 479 петербуржцев. В России подтверждено 799 новых смертей от COVID-19. Петербург занимает второе место по числу умерших за сутки среди регионов.

За последние сутки также медики обнаружили 1 406 новых случаев заболевания вирусом. Общее число зараженных достигло 573 963 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что большинство признаков ковида исчезает в течение года, но половина переболевших продолжает испытывать хотя бы один такой симптом. Врачи уверяют, каждый третий пациент продолжает жаловаться на отдышку.

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