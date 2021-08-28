В Ленобласти коронавирусом заразились еще 207 человек

В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 2017 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 28 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Излечились от COVID-19 – 85 человек, 2 человека умерло. С начала пандемии в Ленобласти выявлено 62 488 случаев заражения коронавирусом, полностью выздоровели 49 668 жителей.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 1 406 случаев. Лидирует Москова — 1 498 случаев. На третьем месте Московская область — 849. Ленобласть заняла 33-ю строчку ейтинга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 40% работодателей не пускают на корпоративы без вакцинациии от COVID.