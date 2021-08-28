В последнюю субботу августа в Ленобласти ожидается потепление

В последнюю субботу августа в Ленобласти ожидается потепление
В Ленобласти ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В последнюю субботу августа на территории Ленобласти будет облачно с прояснениями, могут пройти небольшие дожди.

В субботу, 28 августа, ветер восточного и северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди в некоторых районах региона.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха будет почти по-летнему теплой – от 19 до 24 градусов выше нуля. В течение дня атмосферное давление будет подниматься, но незначительно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 28 августа петербуржцев ждет подходящая погода для прогулок и загородных поездок. Осадков не предвещается.

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