Голикова объяснила высокую смертность от COVID в России в июле

Смертность в России в июле выросла на 18,6% по сравнению с прошлым годом в результате существенного роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, такая динамика складывается «в связи с увеличением охвата населения вакцинацией».

Как сообщил ТАСС, Голикова напомнила, скачок заболеваемости коронавирусом в России начался в июне текущего года и продолжается, по результатам последней недели в десяти регионах РФ. И добавила, что весь зафиксированный прирост смертности приходится на смертность от COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге от последствий коронавируса скончались 33 человека, в России -798 летальных исходов.