Спасатели почти два часа тушили полыхающий дом в Солнечном

Спасатели почти два часа тушили полыхающий дом в Солнечном
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Курортном районе Петербурга вспыхнул дачный дом. С огнем боролись десять человек.

Возгорание случилось сегодня утром, 28 августа, по адресу: Курортный район, поселке Солнечное, 4-й проезд, дом 37. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 6:44.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, горела одноэтажная постройка размером 10х16 метров.

На месте ЧП работали 10 спасателей, прибывших на двух спецмашинах. В 8:34 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что две припаркованные иномарки вспыхнули среди ночи на Комендантском.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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