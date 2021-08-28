Две припаркованные иномарки вспыхнули среди ночи на Комендантском

Две припаркованные иномарки вспыхнули среди ночи на Комендантском
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Приморском районе Петербурга произошел пожар. Среди ночи вспыхнули припаркованные иномарки.

Возгорание случилось в субботу, 28 августа, у дома №53 на Комендантском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 1:06. К месту происшествия оперативно выехали 9 сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в двух автомобилях марки «БМВ» выгорел моторный отсек и салон.

В 1:41 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое детей пострадали в результате квартирного пожара на Дальневосточном. Пламя охватило «постельные принадлежности» и распространилось по комнате в 12 квадратных метров.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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