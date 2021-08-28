Онколог назвал способ узнать о приближающемся инсульте по лицу

По лицу человека можно распознать приближающийся инсульт. Об этом рассказал хирург-онколог Иван Карасев.
По его словам, характерный след на лице оставляет практически каждое заболевание. Так, одним из первых сигналов инсульта может быть ассиметричное лицо,
Врач также отметил в своем Instagram-аккаунте, что сухая и трескающаяся кожа говорит об обезвоживании и может свидетельствовать о связанных с работой потовых желез проблемах.
О синдроме поликистоза яичников может свидетельствовать большое количество волос на лице у женщин, а больной печени говорят желтизна склер и лица.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что необычные симптомы при гастрите могут говорить о развивающемся раке желудка.