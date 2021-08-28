Последние выходные лета завершатся в Петербурге без существенных осадков

Последний выходной уходящего лета пройдет в Северной столице без существенных осадков.

Так, в воскресенье, 29 августа ветер подует восточных, северо-восточных направлений. В ночное время его порывы будут слабыми, днем подует умеренный ветер.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит +12…+14 градусов, в дневное время потеплеет до +19…+21.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 27 августа в Ленобласти облачно с прояснениями, могут пройти небольшие дожди. В течение дня атмосферное давление будет подниматься, но незначительно.