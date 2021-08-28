В России с начала 2021 в ДТП по вине таксистов погибли 70 человек

Всего произошло около двух тысяч подобных аварий.

В России с начала 2021 года произошло около двух тысяч аварий с участием таксистов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД РФ.

В результате инцидентов 70 человек погибли, еще 2,5 тысячи пострадали. Чаще всего аварии случались из-за несоблюдения очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода и требований сигналов светофора, а также правил перестроения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели вырезали водителя КАМАЗа из кабины после ДТП на Мурманском шоссе.