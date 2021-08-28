Спасатели вырезали водителя КАМАЗа из кабины после ДТП на Мурманке

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. Дорогу не смогли поделить два семитонных грузовика.

Дорожный инцидент случился вечером в пятницу, 27 августа, на 17 километре Мурманского шоссе. Сообщение о ДТП поступило на пульт экстренных служб в 22:37.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, водитель КАМАЗа протаранил большегруз дорожно-ремонтных служб. Прибывшие спасатели извлекли виновника случившегося из кабины. Медпомощь ему не потребовалась — он отказался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на автомобильной дороге КАД в Петербурге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого помощь медиков понадобилась одному человеку.