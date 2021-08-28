Спасатели вырезали водителя КАМАЗа из кабины после ДТП на Мурманке

Спасатели вырезали водителя КАМАЗа из кабины после ДТП на Мурманке
Виновника аварии пришлось вырезать из кабины. Фото: Baltphoto/ Irina Motina

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. Дорогу не смогли поделить два семитонных грузовика.

Дорожный инцидент случился вечером в пятницу, 27 августа, на 17 километре Мурманского шоссе. Сообщение о ДТП поступило на пульт экстренных служб в 22:37.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, водитель КАМАЗа протаранил большегруз дорожно-ремонтных служб. Прибывшие спасатели извлекли виновника случившегося из кабины. Медпомощь ему не потребовалась — он отказался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на автомобильной дороге КАД в Петербурге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого помощь медиков понадобилась одному человеку.

авария дтп ленобласть


 

Новости партнеров
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Две припаркованные иномарки вспыхнули среди ночи на Комендантском
Мясников раскрыл причину ранней деменции у россиян
В последнюю субботу августа в Ленобласти ожидается потепление
Спасатели вырезали водителя КАМАЗа из кабины после ДТП на Мурманке
Двое детей пострадали в результате квартирного пожара на Дальневосточном
Переход Мбаппе в испанский футбольный гранд находится под угрозой срыва
Петербургский «Зенит» узнал своих европейских соперников
В Пулково ночью задержали четыре рейса