На КАДе произошло массовое ДТП, перекрывшее половину трассы

На КАДе произошло массовое ДТП, перекрывшее половину трассы
На КАД произошло серьезное ДТП. Есть пострадавший. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На автомобильной дороге КАД в Петербурге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого помощь медиков понадобилась одному человеку.

Как сообщается 27 августа в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», серьезная авария случилась на кольцевой автодороге у развязки с Шафировским проспектом.

Часть северного участка трассы оказалась заблокирована не поделившими магистраль Volkswagen Polo и «Жигули».

ДТП произошло примерно в 16:00. Это случилось на 37-м километре внешнего кольца КАД.

К несчастью, есть пострадавший. Его придавило в одном из автомобилей. На помощь поспешили сотрудники МЧС.

Машина перекрыли для проезда первую и вторую полосы движения. Из-за ДТП образовалась пробка в шесть километров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль вылетел на газон после ДТП на Пулковском шоссе.

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