Автомобиль вылетел на газон после ДТП на Пулковском шоссе

Место ДТП на Пулковском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Место ДТП на Пулковском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

В Петербурге на Пулковском шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одна из машин вылетела на газон.

Авария случилась в пятницу, 27 августа. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Ларгус отправил Весту на газон», — написал автор записи.

На кадрах видно, что одна из машин осталась на проезжей части, а вторая вылетела на газон. Передняя часть второго транспортного средства серьезно пострадала.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся. Движение на участке затруднено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автобус потерял бампер после ДТП с маршруткой на Пискаревском