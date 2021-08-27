Автобус потерял бампер после ДТП с маршруткой на Пискаревском

Автобус потерял бампер после ДТП с маршруткой на Пискаревском
Авария случилась на Пискаревском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

В Калининском районе Петербурга маршрутка оторвала бампер автобусу. Информация о пострадавших выясняется.

Авария случилась в пятницу, 27 августа, на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Пассажирский автобус и маршрутка не поделили крайнюю правую полосу, объезжая ограждения строительных работ. В результате столкновения автобус остался без бампера.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП собрало крупную пробку на перекрестке Пискаревского и Маршала Блюхера.

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