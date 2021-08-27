Массовое ДТП собрало крупную пробку на перекрестке Пискаревского и Маршала Блюхера

Место ДТП на перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Маршала Блюхера. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Место ДТП на перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Маршала Блюхера. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

В Петербурге на пересечении проспектов Пискаревского и Маршала Блюхера произошло массовое ДТП. На участке собралась крупная пробка.

Авария случилась в пятницу, 27 августа, около 13:00. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что участниками аварии стали как минимум три транспортных средства — легковой автомобиль, микроавтобус и грузовик. Участники движения объезжают столкнувшиеся машины со всех сторон.

Причины случившегося не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что машина инкассаторов разбилась в Сертолово.