Машина инкассаторов разбилась в Сертолово

ДТП в Сертолово. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

ДТП в Сертолово. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с участием инкассаторской машины.

Авария случилась сегодня утром, 27 августа, на регулируемом перекрёстке в Сертолово. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машина инкассаторов врезалась в ограждение проезжей части и встала поперек полосы. На месте работают сотрудники ГИБДД.

В комментария к записи пользователи предположили, что автор поста увидел последствия аварии, которая произошла в Сертолово накануне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе сегодня днем случилось ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. Один человек пострадал.