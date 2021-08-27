Машина инкассаторов разбилась в Сертолово

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с участием инкассаторской машины.
Авария случилась сегодня утром, 27 августа, на регулируемом перекрёстке в Сертолово. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что машина инкассаторов врезалась в ограждение проезжей части и встала поперек полосы. На месте работают сотрудники ГИБДД.
В комментария к записи пользователи предположили, что автор поста увидел последствия аварии, которая произошла в Сертолово накануне.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе сегодня днем случилось ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. Один человек пострадал.