Таюрская раскрыла подробности начала отношений с Прусикиным

Между артистами в какой-то момент случился «секс по дружбе».

Певица Софья Таюрская рассказала, с чего начался ее роман с солистом группы Little Big Ильей Прусикиным. Артистка разоткровенничалась в рамках YouTube-интервью «Бабские истории».

Таюрская заявила, что они с Прусикиным долгое время дружили. В какой-то момент оба артиста остались без партнеров и решились на интимные отношения. Тогда обе звезды были выпившие.

Спустя время Таюрская и Прусикин поняли, что их влечет друг к другу и они готовы быть вместе. Певица добавила, что у нее хорошие отношения с бывшей супругой возлюбленного – Ирой Смелой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фронтмен Little Big Илья Прусикин оторвал усы во время концерта. Артист показал свой новый образ поклонникам.