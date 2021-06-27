Фронтмен Little Big Илья Прусикин оторвал усы во время концерта

Фронтмен Little Big Илья Прусикин оторвал усы во время концерта
Прусикин показал фото без усов. Фото: скриншот Instagram

Артист показал свой новый образ поклонникам.

Участник группы Little Big Илья Прусикин оторвал усы прямо во время концерта. После этого он поделился фотографией нового образа в социальных сетях и спросил, как поклонникам нравится больше: с усами или без. Пост появился в Instagram-аккаунте.

«Когда сильно скучаешь по усам… Как лучше, с усами или без?»

—написал Прусикин.

Поклонники разделились на несколько лагерей. Кто-то тоже скучает по усам артиста, а кто-то рад, что он решил их сбрить, так как без них он выглядит моложе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова сменила имидж и снова стала блондинкой.

Little Вig илья прусикин смена имиджа


 

Новости партнеров
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Из-за пробоя кабеля на станции
Из-за пробоя кабеля на станции "Парнас" усилят движение наземного транспорта
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
"Алые паруса" проходят в Петербурге с концертом и пьяными школьниками
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина прыгнул с Ладожского моста и теперь его ждет операция
Стали известны подробности пожара на Трефолева
На трассе «Нева» авария с участием фуры: госпитализированы три женщины
Названы способы уменьшить боль в руке после вакцинации от COVID-19
В Кировском районе загорелось одноэтажное здание
Фронтмен Little Big Илья Прусикин оторвал усы во время концерта
На Сизова пара пенсионеров угодила под колеса легковушки
Михалков предложил Бузовой поработать билетершей в театре