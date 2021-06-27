Фронтмен Little Big Илья Прусикин оторвал усы во время концерта

Артист показал свой новый образ поклонникам.

Участник группы Little Big Илья Прусикин оторвал усы прямо во время концерта. После этого он поделился фотографией нового образа в социальных сетях и спросил, как поклонникам нравится больше: с усами или без. Пост появился в Instagram-аккаунте.

«Когда сильно скучаешь по усам… Как лучше, с усами или без?»

—написал Прусикин.

Поклонники разделились на несколько лагерей. Кто-то тоже скучает по усам артиста, а кто-то рад, что он решил их сбрить, так как без них он выглядит моложе.

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