Россияне назвали лучшее художественное произведение

Опрошенные считают таковым роман Толстого «Война и мир».

Эксперты выяснили, какие художественные произведения любят читать россияне. Об этом сообщает сервис SuperJob.

В опросе приняли участие около трех тысяч жителей крупных городов. Чаще всего граждане называли «Войну и мир» Толстого. На втором месте среди лучших – «Мастер и Маргарит» Булгакова. Тройку лидеров замыкает «Преступление и наказание» Достоевского.

1% называли «Мертвые души», «Тихий дон», «Идиот» и «Братья Карамазовы». Что касается зарубежной прозы, то россияне любят «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера» А. Дюма, «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери, «Унесенные ветром» М. Митчелл.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Музее стритарта представили огромный куб, составленный из книг. Главный посыл работы — напомнить людям о той роли, которую книги играют в формировании нашего сознания