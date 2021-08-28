На «Южном полукольце» в ДТП погибла женщина и пострадал ребенок

На «Южном полукольце» в ДТП погибла женщина и пострадал ребенок
В аварии пострадали три человека, один погиб. Baltphoto/ Андрей Пронин

Также известно, что в больницу увезли двух мужчин.

В Гатчинском районе сегодня днем, 28 августа, произошла авария, в результате которой погибла женщина. Об этом сообщают в экстренных службах.

Инцидент произошел на федеральной трассе А-120 «Южное полукольцо» у деревни Большое Ондрово. Там произошла авария – лоб в лоб столкнулись «Хендэ» и «Мерседес». На место приезжали спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов. В итоге серьезнейшие травмы получила женщина, которая умерла на месте. Также травмы получили ребенок и двое мужчин, им потребовалась госпитализация.

Обстоятельства инцидента только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Лугой парень на чужой легковушке сбил мужчину, а потом сжег машину. Подозреваемый уже пойман – им оказался 19-летний сотрудник шиномонтажа.

дтп новости СПб южное полукольцо


 

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