На «Южном полукольце» в ДТП погибла женщина и пострадал ребенок

В аварии пострадали три человека, один погиб. Baltphoto/ Андрей Пронин

В аварии пострадали три человека, один погиб. Baltphoto/ Андрей Пронин

Также известно, что в больницу увезли двух мужчин.

В Гатчинском районе сегодня днем, 28 августа, произошла авария, в результате которой погибла женщина. Об этом сообщают в экстренных службах.

Инцидент произошел на федеральной трассе А-120 «Южное полукольцо» у деревни Большое Ондрово. Там произошла авария – лоб в лоб столкнулись «Хендэ» и «Мерседес». На место приезжали спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов. В итоге серьезнейшие травмы получила женщина, которая умерла на месте. Также травмы получили ребенок и двое мужчин, им потребовалась госпитализация.

Обстоятельства инцидента только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Лугой парень на чужой легковушке сбил мужчину, а потом сжег машину. Подозреваемый уже пойман – им оказался 19-летний сотрудник шиномонтажа.