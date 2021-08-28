Синоптики рассказали о погоде в воскресенье в Ленобласти

В регионе будет довольно тепло и немного дождливо. Фото: Pixabay

В регионе будет довольно тепло и немного дождливо. Фото: Pixabay

На улице будет прохладно и дождливо.

Синоптики рассказали о том, каким выдастся последнее воскресенье лета в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Известно, что 29 августа в Ленобласти будет облачно. Ночью осадков не ожидается, а вот в светлое время суток может пойти небольшой дождь. Ветер, гуляющий по улицам региона, разгонится максимум до 10 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 21 градусов, а ночью опустится до восьми градусов.

Атмосферное давление меняться вряд ли будет. Таким образом, выходной выдастся вполне комфортным для прогулок и прощания с летом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что последние выходные лета завершатся в Петербурге без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +12…+14 градусов, в дневное время потеплеет до +19…+21.