Госпитализированного Краско перевели в общую палату

Актер угодил в реанимацию из-за инсульта.

Актера Ивана Краско, которого госпитализировали несколько дней с инсультом, перевели в общую палату. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на директора артиста Вячеслава Смородинцева.

Известно, что 90-летний Краско почувствовал себя плохо 25 августа, но несколько дней назад все-таки обратился за помощью к медикам. Его госпитализировали в Центр им. Алмазова с нарушением мозгового кровообращения и речи.

Сейчас артист чувствует себя нормально, его состояние оценивают как удовлетворительное. Директор отметил, что Краско «старается бодриться» и делает все необходимые процедуры. В палате у звезды есть телевизор, но он его не смотрит. Непонятно, когда актер сможет вернуться домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывшая жена Краско прокомментировала его состояние.