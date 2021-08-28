На Московском водители затеяли драку и устроили пробку

Непонятно, что стало причиной конфликта.

На Московском шоссе сегодня, 28 августа, по непонятной причине подрались два водителя. Видеозапись с места инцидента выложили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось недалеко от Ям-Ижоры. Двое мужчин посреди дороги вышли из автомобилей и устроили драку. На кадрах заметно, как один из них ударяет другого коленом в лоб. В этот момент их пытаются успокоить очевидцы, но ничего не выходит.

За остановившимися машинами выстроилась вереница из легковушек. Затор стал причиной пробки. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что федеральную дорогу А-120 перекрыли из-за смертельной аварии.