Петербуржец передвинул корабль и установил рекорд Гиннесса

В субботу, 28 августа, в Кронштадте прошел фестиваль тельняшки.

Петербургский спортсмен-экстремал Денис Вовк передвинул корабль Балтийского флота в рамках фестиваля и установил рекорд Гиннесса.

Он в одиночку буксировал корвет Балтийского флота «Сообразительный» водоизмещением около трех тысяч тонн на расстояние до двух метров. Достижением спортсмен поделился в своем Instargram.

Это далеко не единственный подобный рекорд для Дениса. Весной этого года он силой своих мышц сдвинул с места и протащил за собой электропоезд «Ласточка».

Денису Вовк 30 лет. Он один из сильнейших спортсменов России в дисциплине «Силовой экстрим». Вовк выступает в категории до 90 килограммов. Является обладателем трех мировых рекордов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 25 сентября в аэропорту Пулково воздушное судно Airbus A-319 «Спортолет» сдвинулось с места не по команде пилота, а благодаря силе и ловкости спортсмена. Денис Вовк – атлет «силового экстрима» установил мировой рекорд в направлении трек-пул.