В галереях Гостиного двора прошел танцевальный батл

В галереях Гостиного двора прошел танцевальный батл
После каждого батла его участники менялись стилями. Фото: Pixabay

В Петербурге состоялся необычный перформанс. В центре города выступили танцоры разных направлений.

Танцевальный батл между артистами балета и танцорами современных стилей прошел в эту пятницу. Красочное мероприятие приурочили к премьере шоу «Новые танцы»

Танцевальный балт прошел в галереях второго этажа Большого Гостиного двора.

Лучших танцоров пользователи выбирали в режиме реального времени. Большинство сошлось во мнении, что победил балет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» состоится 6 апреля на сцене Александринского театра. Постановку представят артисты Академического театра балета Бориса Эйфмана.

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