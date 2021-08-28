На Загребском бульваре водитель сбил самокатчика

На Загребском бульваре водитель сбил самокатчика
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 28 августа, во Фрунзенском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самокатчика.

Дорожный инцидент случился на Загребском бульваре. В Сети появилось фото с места происшествия. Судя по опубликованным кадрам, авария произошла на парковке.

Там водитель легкового автомобиля сбил человека на арендованном электросамокате. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что инцидент произошел на федеральной трассе А-120 «Южное полукольцо» у деревни Большое Ондрово. Там произошла авария – лоб в лоб столкнулись «Хендэ» и «Мерседес».

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