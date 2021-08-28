Более 3 тыс. петербуржцев сменили имя с начала года

Более 3 тыс. петербуржцев сменили имя с начала года
Паспорт гражданина РФ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С начала этого года имя сменили более трех тысяч жителей Петербурга.

По данным на 18 августа, комитет по делам записи актов гражданского состояния зарегистрировал 3345 соответствующих заявлений, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам психологов, в основном люди хотят изменить имя, фамилия или отчество из-за желания прекратить насмешки, выделиться, заявить о себе, получить более благозвучное с коммерческой точки зрения имя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученый из университета Хельсинки представил социологическое исследование, в котором показано как национальность влияет на поиск работы в Финляндии.

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