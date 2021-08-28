В ЗАГСе перечислили самые редкие имена новорожденных петербуржцев

Родители стали чаще придумывают необычные имена для своих детей. Фото: unsplash.com

Родители стали чаще придумывают необычные имена для своих детей. Фото: unsplash.com

Петербургский ЗАГС озвучил самые необычные имена новорожденных в этом году.

Как пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу отдела ЗАГСа, среди наиболее редких имен детей, рождение которых зарегистрировано комитетом с начала 2021 года, встречаются мужские: Алтай, Густав, Милорад, Тео, Эдвард. Среди женских: Агнесса, Аксинья, Василиса, Жанна, Элла.

Родители стали чаще придумывают необычные имена для своих детей. По словам специалистов, это своеобразный механизм заявить о себе.

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