Пелагея прокомментировала свое возвращения на «Голос»

Российская певица Пелагея прокомментировала возвращение в десятый сезон шоу «Голос» на Первом канале.

«Сначала я говорю, что сюда больше ни ногой. А после окончания съемок начинается: мм, хочу туда! Эта сцена для меня заколдованная. Мне приятно оказаться в этом кресле. Почувствовать тепло, которое разливается по сердцу», — приводит ее слова Teleprogramma.pro.

Пелагея провела на шоу в общей сложности более пяти сезонов, включая «Голос», «Голос. Дети» и «Голос. 60+».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по мнению близких Телегина, Пелагее отошла квартира в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» и загородный дом на Новорижском шоссе, находящийся в ипотеке, которую выплачивает Телегин.