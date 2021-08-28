В массовом ДТП в Подмосковье погиб один человек

В массовом ДТП в Подмосковье погиб один человек
В аварии пострадали два человека, один погиб. Фото: Pixabay

В Подмосковье произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, один погиб.

В аварию попали грузовик и еще семь автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД РФ.

По предварительным данным, около 22:50 на 53-м километре М-2 «Крым» грузовой автомобиль с полуприцепом столкнулся с остановившимися в дорожном заторе машинам.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа и спасатели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Лугой парень на чужой легковушке сбил мужчину, а потом сжег машину. Подозреваемый уже пойман – им оказался 19-летний сотрудник шиномонтажа.

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