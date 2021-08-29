На Московском шоссе водители устроили драку

На Московском шоссе в районе в районе деревни Ям-Ижора произошла драка между двумя водителями.

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как автомобилиста пустились в рукопашную. Причина конфликта не сообщается. Инцидент привел к затруднению движения транспорта. В ситуацию вмешался один из водителей.

Он стал разнимать участников кулачного боя. Ему удалось убедить самого агрессивного участника конфликта сесть за руль и продолжить движение, но водитель «Газели» сопротивлялся, он достал из кабины нож и хотел снова броситься в бой, но миротворец помешал ему.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Лугой парень на чужой легковушке сбил мужчину, а потом сжег машину. Подозреваемый уже пойман – им оказался 19-летний сотрудник шиномонтажа.