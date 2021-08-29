В Пулково в воскресенье задержали два рейса

В воскресенье, 29 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда и Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
С опозданием вылетит рейс Калининграда. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 06:00.
Кроме того, позже положенного отправится воздушное судно до Сочи. Самолет должен был подняться в небо в 05:45. Оба рейса обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Первомайском египтянин со скандалом отобрал у жены детей и поехал в Пулково.