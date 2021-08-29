В Пулково в воскресенье задержали два рейса

В Пулково в воскресенье задержали два рейса
В Пулково задержали два авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В воскресенье, 29 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда и Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С опозданием вылетит рейс Калининграда. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 06:00.

Кроме того, позже положенного отправится воздушное судно до Сочи. Самолет должен был подняться в небо в 05:45. Оба рейса обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Первомайском египтянин со скандалом отобрал у жены детей и поехал в Пулково.

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