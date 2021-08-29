От последствий коронавируса скончались еще 38 петербуржцев

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 38 случаев.

Об этом стало известно в воскресенье, 29 августа. С начала пандемии коронавирус унес жизни 20 517 петербуржцев. В России подтверждено 797 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки также медики обнаружили 1 318 новых случаев заболевания вирусом. Общее число зараженных достигло 575 281 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обычно дольше всего восстановление обоняния после перенесенного COVID-19 происходит у молодых женщин.